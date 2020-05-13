Kazım Kurt'tan berber ve kuaförlere koruyucu malzeme desteği - Son Dakika

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Korona virüs önlemleri kapsamında 21 Mart'tan beri kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonlarına dağıtılacak dezenfektan, yüz koruyucu siperlik ve maskeleri Eskişehir Berberler ve Kuaförler Meslek Odası'na (ESKUBER) teslim etti.

Mart ayı başından itibaren koronavirüse karşı çeşitli önlemler alan Odunpazarı Belediyesi, virüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından da 'Koronavirüs ile Mücadele Planı' dahilinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yürütüyor. Toplum sağlığına büyük önem veren Odunpazarı Belediyesi, 21 Mart'tan beri kapalı olan kuaför ve berberlere dezenfektan, yüz koruyucu siperlik ve maske desteği vereceğini açıkladı. Kuaför ve berberlerin 11 Mayıs Pazartesi günü açılacağının açıklanması üzerine ESKUBER ile iletişime geçen Odunpazarı Belediyesi, kuaför, berber ve vatandaşları virüsten korumak için gerekli olan koruyucu malzemelerin temini için gerekli çalışmaları başlattı. Odunpazarı Belediyesi, berber ve kuaförler için uzun süre kullanabilecekleri konsantre dezenfektan, yüz koruyucu siperlik ve maske temin etti. Başkan Kurt, bu koruyucu malzemeleri Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan tüm berber ve kuaförlere dağıtılmak üzere ESKUBER Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Özkara'ya teslim etti.

Koruyucu malzemeler ESKUBER'den alınacak

"Uzun bir süredir kapalı olan berber ve kuaförlerimizin, normalleşmeye doğru giderken, sterilizasyon ve hijyene büyük önem göstermesi gerekiyor" diyen Başkan Kurt, günde sadece birkaç kez yapılacak olan dezenfeksiyonun yetersiz kalacağını vurguladı. Bu nedenle Odunpazarı Belediyesi olarak, kuaför ve berberlere bir katkı sunmak istediklerini söyleyen Başkan Kurt, tüm işyeri ve mekanların bu bilinç ile mekanlar kullanıldıkça, insan giriş ve çıkışı oldukça dezenfekte edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi'nin bu hizmetinden faydalanmak isteyen berber ve kuaförler, Eskişehir Berberler ve Kuaförler Meslek Odası'na gelerek dezenfektan, yüz koruyucu siperlik ve maskelerini alabilir" dedi.

Özkara'dan Kazım Kurt'a teşekkür

Koruyucu malzemeleri teslim alan Fethi Özkara, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. "Kuaför, berber ve güzellik salonlarımıza vermiş olduğu konsantre dezenfektan, yüz koruyucu siperlik ve maskeler için kendisine müteşekkiriz" diyen Özkara, Odunpazarı Belediyesi'nin vermiş olduğu konsantre dezenfektanın suya karıştırılarak 100 gün yeterli dezenfeksiyonun sağlanabileceğini söyledi. Her müşteriden sonra dezenfeksiyon işleminin uygulanması gerektiğini vurgulayan Özkara, bu işlem sırasında konsantre dezenfektanla hazırlanmış suyun kullanılabileceğini kaydetti. - ESKİŞEHİR