Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt'tan genç futbolcuya geçmiş olsun ziyareti
Son Dakika Yaşam Kazım Kurt'tan genç futbolcuya geçmiş olsun ziyareti

Kazım Kurt'tan genç futbolcuya geçmiş olsun ziyareti

7 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gençlergücü-Odunpazarıspor maçında sakatlanarak ameliyat olan Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü futbolcularından Furkan Duru'yu ziyaret etti.

Kazım Kurt'tan genç futbolcuya geçmiş olsun ziyareti, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gençlergücü-Odunpazarıspor maçında sakatlanarak ameliyat olan Odunpazarı Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü futbolcularından Furkan Duru'yu ziyaret etti.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 26 Ekim'de oynanan Gençlergücü-Odunpazarıspor maçında sakatlanan Furkan Duru'yu hastane odasında ziyaret etti. Ameliyat olan Duru hakkında doktorlardan bilgi alan Başkan Kurt, genç futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette konuşan Kurt, "Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü futbolcularımızdan Furkan Duru, oynadığı maçta sakatlandı. Yan bağları kopan genç futbolcumuz, başarılı bir ameliyat geçirdi. Ben kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım, genç futbolcumuz biran önce iyileşir ve yeşil sahalara geri döner" dedi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Kazım Kurt, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:17 Kaynak: İHA
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