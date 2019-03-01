Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt'tan Hayvanseverlere Müjde

Kazım Kurt'tan Hayvanseverlere Müjde

56 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Hayvanları Koruma Kanununun 7'nci Maddesi uyarınca Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitim Semineri düzenledi.

Kazım Kurt'tan Hayvanseverlere Müjde, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Hayvanları Koruma Kanununun 7'nci Maddesi uyarınca Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitim Semineri düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü personeli ve hayvanseverler katıldı. Eğitim seminerinde yasal düzenlemeler hakkında bilgi verilirken, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan alım satım ve üretim mevzuatı hakkında bilgilendirme yaptı. Eğitim seminerinde Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği hayvan davranışları bakımı ve beslenmesi hakkında sunum yaparken, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri ise hasta hayvanların tanınması, kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, sahiplendirilmesi ve sokak hayvanlarının kontrolü ile popülasyonun kontrol altına alınması konularında bilgi verdi.

Eğitim semineri hakkında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı'nda sokakta yaşayan hayvanlar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Odunpazarı Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün 5 yıl içinde yaklaşık 7 bin sokak hayvanını kısırlaştırarak sağlığına kavuşturduğunu belirten Başkan Kurt, bu çalışmaların göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Kurt, "Sokak hayvanlarının refahı ve daha iyi şartlarda yaşaması için çalışmalar yürütüyoruz. Buradan da Türkiye'ye örnek olacak bir hayvan mezarlığının ve çok modern bir barınağın müjdesini de hayvansever dostlarımıza vermek istiyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:42 Kaynak: İHA

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