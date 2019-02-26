Kazım Kurt'tan İzcilere Kamp Alanı
1 saat önce
Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, "15-22 Şubat İzci Yararlıdır Haftası" nedeniyle Eskişehir izcileri tarafından ESPARK'ta düzenlenen Dünya ve İzci Düşünce Günü etkinliklerine katıldı.
Eskişehir İki Eylül İzcilik ve Gençlik Spor Kulübü'nün lisanslı izci gönüllüsü olan Kazım Kurt, etkinlikler kapsamında izci yeminini etti.
Tam teşekküllü bir kamp alanı planladıklarını belirten Başkan Kurt, önünüzdeki dönem Odunpazarı'nda izcilik konusunda da Türkiye'ye örnek olacak çalışılmalar gerçekleştireceklerini söyledi.
İzci grubu liderleri, Başkan Kurt'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:57 Kaynak: Bültenler
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