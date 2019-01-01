Son Dakika Haberleri: Kazım Kurt'tan Katılımcı ve Şeffaf Belediyecilik Örneği

Kazım Kurt'tan Katılımcı ve Şeffaf Belediyecilik Örneği

22 dakika önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, her ayın son günü Odunpazarı Kent Konseyi Mahalle Meclis Başkanları ile yaptığı toplantılara devam ediyor.

Kazım Kurt'tan Katılımcı ve Şeffaf Belediyecilik Örneği, System.String[]
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, her ayın son günü Odunpazarı Kent Konseyi Mahalle Meclis Başkanları ile yaptığı toplantılara devam ediyor.

Mahallelerin sorunları ve bu sorunların çözümleri için Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ile mahalle meclisi başkanları katıldı. Odunpazarı'nı vatandaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla yönettiklerini belirten Başkan Kurt, mahallelerde yaşanan sorunların en iyi çözümünü o sorunları yaşayanların bulabileceğini vurguladı. Toplantıya katılan herkesin yeni yılını da kutlayan Başkan Kurt, sağlık, mutluluk, başarı dolu bir yıl diledi. Gerçekleştirilen toplantıda, 3 Ocak 2019 günü gerçekleştirilecek Odunpazarı Belediyesi Meclis Toplantısı'nda görüşülecek gündem maddeleri masaya yatırıldı. Gündem maddeleri hakkında mahalle meclis başkanlarına tek tek bilgi veren Başkan Kurt, meclis başkanlarının sorularını da cevapladı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:50 Kaynak: İHA

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