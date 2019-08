Kazım Kurt'tan muhtarlara hayırlı olsun ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Arifiye ve Deliklitaş mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Muhtarları tebrik eden Başkan Kurt, muhtarlara yeni dönemde başarılar diledi.



Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Arifiye Mahalle Muhtarı Hakan Aksoy ve Deliklitaş Mahalle Muhtarı Hüsnü Petek'i ziyaret etti. Başkan Kurt ilk olarak Arifiye Mahalle Muhtarı Hakan Aksoy ile bir araya gelen Başkan Kurt, Aksoy'u tekrar muhtar seçilmesinden dolayı tebrik etti. Arifiye Mahallesi ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Kurt "Muhtarlar mahallelerin gören gözleri duyan kulaklarıdır. Mahallenin sorunları ile belediye arasında gerekli iletişimi muhtarlarımız sağlıyor" dedi.



Muhtarların yaptıkları görevin son derece kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak muhtarların her zaman yanında olacaklarını belirtti. Arifiye Mahalle Muhtarı Hakan Aksoy ziyaretinin ardından Başkan Kurt Deliklitaş Mahallesine giderek Muhtar Hüsnü Petek ile bir araya geldi. Muhtar Hüsnü Petek ile bir süre sohbet eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak muhtarlara kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi ile Deliklitaş Mahallesi daha çok değer kazandığını söyledi. Proje ile Hamamyolu Caddesi'nin Eskişehir'in yeni cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çeken Başkan Kurt, "Önceden hava karardığında Hamamyolu Caddesi'nde hayat bitiyordu. Artık gece geç saatlere kadar insanlar akın ediyor. Vatandaşlar günün her saati burada çayını, kahvesini içiyor. Çocuklar oyunlar oynuyor. Cadde, hafta içi-hafta sonu, her mevsim canlı. Bu canlılık esnafın da yüzünü güldürdü" dedi. - ESKİŞEHİR