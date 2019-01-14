Kazım Kurt'tan Orhangazi Sakinlerine Ziyaret

Başkan Kurt, Orhangazi Mahallesi'nde inşaatı devam eden halk merkezinde de incelemelerde bulundu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Orhangazi Mahallesi'ne giden Başkan Kurt, vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Vatandaşların dilek ve şikâyetlerini dinleyen Başkan Kurt, kendisine yöneltilen sorulara da birinci ağızdan cevap verdi.

"5 YILDA AKP'NİN 10 YILDA YAPTIĞI İŞLERİN 2 KATINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Orhangazi Mahallesi'nde yer alan kahveleri ziyaret eden Başkan Kurt, burada vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti. Odunpazarı Belediyesi'nde 5 yılda başarılı çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Kurt, Odunpazarı'nı halkçı, sosyal demokrat, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yönetmeye devam edeceklerini söyledi. Odunpazarı'nda 5 yılda AKP'nin 10 yılda yaptığı işlerin 2 katını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Kurt, 11 ayrı mahallede açtıkları halk merkezleri ile merkezde yapılan çalışmaları mahallelerle taşıdıklarını kaydetti. Kursların daha önce sadece merkezde yapıldığını anlatan Başkan Kurt, bu kurslara çevre mahallelerden vatandaşların katılamadığını dile getirdi. Başkan Kurt, halk merkezleri ile bu atölye çalışmalarını mahallelere getirdiklerinin altını çizdi. Halk merkezlerinde farklı alanlarda çok sayıda atölyeler açtıklarını kaydeden Başkan Kazım Kurt, açılan bu atölyelere 15 bin kişinin

katıldığını söyledi. Orhangazi Mahallesi'ne yeni bir halk merkezi yaptıklarını belirten Başkan Kurt, bu halk merkezi ile daha çok insana hizmet edeceklerini söyledi.

"ORHANGAZİ MAHALLESİ'NE ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

Orhangazi Mahallesi ziyareti sırasın da yeni yapılan Orhangazi Mahallesi Halk Merkezi'nde incelemelerde bulunan Başkan Kurt,"Bu halk merkezi daha aydınlık, ferah ve büyük. Burada daha iyi hizmetler vereceğiz. Daha çok atölye açıp, daha çok kadının, çocuğun, gencin hayatına dokunacağız." dedi. Yeni halk merkezinin çalışmalarının yakın zamanda sona ereceğini ifade eden Başkan Kazım Kurt, halk merkezinin şimdiden hayırlı olmasını diledi.