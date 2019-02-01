Kazım Kurt'tan Takdir Alan Öğrencilere Eses Forması

Halk merkezlerinde açılan atölyelere katılan ve takdir olan öğrencilere Eskişehirspor forması hediye etti. Mehmet Terzi Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Eskişehirspor'un efsane isimleri de katıldı.

Odunpazarı Belediyesi, halk merkezlerinde açılan atölyelere katılan ve takdir alan öğrenciler için Mehmet Terzi Spor Salonunda bir etkinlik düzenledi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da katıldığı etkinliğe, Eskişehirspor'un efsane sporcularından İsmail Arca, Ender Konca, Vahap Özbayar, İlhan Çolak ve Süreyya Özkefe de katıldı.

Başkan Kazım Kurt'un "Takdir getiren öğrencilerimize Eskişehirspor forması hediye edeceğiz" sözünün ardından düzenlenen etkinlikte, halk merkezlerinin takdir alan öğrencilerine Eskişehirspor forması hediye edildi.

Başkan Kurt, etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Bütün amacımız çocuklarımızın geleceğini garanti altına almak ve çocuklarımıza aydınlık bir gelecek hazırlamak. Eskişehirspor'un efsane oyuncuları burada. Ben efsane oyunculara hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bir zamanlar efsane oyuncularımızın da giymiş olduğu bu formaları, bir dönem boyunca dersleri çalışan ve takdir alan siz değerli çocuklarımıza hediye ediyoruz. Eskişehirspor Eğitim Vakfı ile Odunpazarı Belediyesi'nin imzalamış olduğu işbirliği protokolü ile bu formaları size hediye ediyoruz. Odunpazarı Belediyesi olarak Eskişehirspor için elimizden gelen bütün desteği yapmaya hazırız. Şimdiye kadar yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Esas olan bu çocuklarımıza Eskişehirspor ruhunu vermektir" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Kazım Kurt ve Eskişehirspor'un efsane oyuncuları, takdir alan öğrencilere formalarını hediye etti. Başkan Kazım Kurt,Eskişehir spor'un efsane sporcularına Hamayolu'nun cam heykeli hediye etti. Ardından da Başkan Kurt ve efsaneler başarılı öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Oyuncuları da çocuklar için hazırladığı oyunu oynadı.