Kazım Kurt'tan Takdir Alan Öğrencilere Eses Forması

"Takdir getiren öğrencilerimize Eskişehirspor forması hediye edeceğiz" diyerek çocuklara söz veren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sözünü tutu.

"Takdir getiren öğrencilerimize Eskişehirspor forması hediye edeceğiz" diyerek çocuklara söz veren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sözünü tutu. Halk merkezlerinde açılan atölyelere katılan ve takdir olan öğrencilere Eskişehirspor forması hediye etti. Mehmet Terzi Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Eskişehirspor'un efsane isimleri de katıldı.



Odunpazarı Belediyesi, halk merkezlerinde açılan atölyelere katılan ve takdir alan öğrenciler için Mehmet Terzi Spor Salonunda bir etkinlik düzenledi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da katıldığı etkinliğe, Eskişehirspor'un efsane sporcularından İsmail Arca, Ender Konca, Vahap Özbayar, İlhan Çolak ve Süreyya Özkefe de katıldı.



Başkan Kazım Kurt'un "Takdir getiren öğrencilerimize Eskişehirspor forması hediye edeceğiz" sözünün ardından düzenlenen etkinlikte, halk merkezlerinin takdir alan öğrencilerine Eskişehirspor forması hediye edildi. Başkan Kurt, etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Bütün amacımız çocuklarımızın geleceğini garanti altına almak ve çocuklarımıza aydınlık bir gelecek hazırlamak. Eskişehirspor'un efsane oyuncuları burada. Ben efsane oyunculara hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bir zamanlar efsane oyuncularımızın da giymiş olduğu bu formaları, bir dönem boyunca derslerine çalışan ve takdir alan siz değerli çocuklarımıza hediye ediyoruz. Eskişehirspor Eğitim Vakfı ve Odunpazarı Belediyesi'nin imzalamış olduğu işbirliği protokolü ile bu formaları size hediye ediyoruz. Odunpazarı Belediyesi olarak Eskişehirspor için elimizden gelen bütün desteği yapmaya hazırız. Şimdiye kadar yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Esas olan bu çocuklarımıza Eskişehirspor ruhunu vermektir" dedi.



Konuşmaların ardından Başkan Kazım Kurt ve Eskişehirspor oyuncuları, takdir alan öğrencilere formalarını hediye etti. Başkan Kazım Kurt, Eskişehirspor'un efsane sporcularına Hamayolu'nun cam heykelini hediye etti. Ardından da Başkan Kurt ve sporcular, başarılı öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Oyuncuları da çocuklar için hazırladığı oyunu oynadı. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Canlı Yayında Sunucuyu Dudağından Öpmeye Kalkışan Meksikalı Milletvekili, İşinden İstifa Etmek Zorunda Kaldı

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi

Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor!