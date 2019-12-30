Kazım Kurt'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Kazım Kurt'tan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yılbaşı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yılbaşı nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Mesajında, barış ve kardeşlik vurgusu yapan Kazım Kurt, "Acı, tatlı günleri ile bir yılı daha geride bıraktık. Her şeye rağmen aydınlık günlere ulaşma umutlarımızı canlı tutarak, yeni bir yıla giriyoruz. Güzel günlere olan umudunuzun, inancınızın tükenmediği; barış içinde sağlıklı, mutlu bir yıl geçirmenizi dilerim" dedi.


2019 yılının zorluklarla geçen bir yıl olduğunu ifade eden Başkan Kurt, mesajında şu sözlere yer verdi:


"İnsan haklarının, demokrasinin, ifade ve medya özgürlüğünün gerilediği, yargı bağımsızlığının yok edildiği, gelir dağılımı adaletsizliğinin büyüdüğü, işsizliğin hiç olmadığı kadar arttığı, kadın ve çocuklarımıza yönelik şiddetin, istismarın önlenemediği; komşularımızla ve müttefiklerimizle sorunlarımızın arttığı bir yıl sona eriyor. Ancak karşı karşıya olduğumuz tüm bu sorunlara karşın, 2019'un bize öğrettikleri de var. 2019 yılında bizler bir kez daha hak, hukuk, adalet ve özgürlük mücadelesinde ne kadar haklı olduğumuzu; ancak bu mücadelede de yalnız olmadığımızı gördük. Milletimiz Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde tüm bu olumsuzluklara karşı gereken cevabı verdi. Yine 2019'da İstanbul'da, İstanbul halkının iradesi yok sayılarak hukuk bir kez daha ayaklar altında çiğnendi. Oyuna ve seçtiği Büyükşehir Belediye Başkanına sahip çıkan İstanbullular, tüm ülkede yok olmaya yüz tutan güzel günlere olan inancı ve umudu yeniden yeşertti. Geçtiğimiz yıllar içerisinde siz hemşerilerimiz için gerçekleştirdiğimiz her projeyi ve yaptığımız hizmetleri sadece yaşadığınız günleri düşünerek değil, gelecek yıllarda, gelecek nesillerin rahat etmesi ve hak etmiş olduğunuz yüksek standartlarda yaşamanızı sağlamak için yaptık. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de bize vermiş olduğunuz sorumluluk ve destekle, aynı azim ve kararlılık ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabii bizlerin tek başına bunları yapması yeterli değil. Bu nedenle Odunpazarı Birlikte Güzel diyerek, katılımcı belediyecilik anlayışımızı geliştirmek için çalışmalar yaptık. Proje ve çalışmaları sizlerle birlikte oluşturduk, hayata geçirdik. Biz Odunpazarı Belediyesi olarak, gelecek güzel günlere olan umudumuzu hiç yitirmedik ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürdük. Tıpkı şair Metin Altıokun dediği gibi; 'Sen bugünden yarına, Birazcık umut sakla.' Güzel günlere olan umudunuzun, inancınızın tükenmediği; barış içinde sağlıklı, mutlu bir yıl geçirmenizi dilerim." - ESKİŞEHİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:03 Kaynak: İHA
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