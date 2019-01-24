Kazım Kurt: "Terörü Her Alanda Lanetliyoruz"

Anma töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, " Uğur Mumcu'nun 06 YR 245 plakalı aracı, Mumcu'nun katilleri bulunana kadar ibreti alem olsun diye sergilenmeye devam edecek" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, 24 Ocak 1993'de katledilen gazeteci- yazar Uğur Mumcu için anma töreni düzenledi.26 yıl önce aracına konan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu, Odunpazarı Belediyesi tarafından adına açılan Uğur Mumcu Parkı'nda anıldı. Mumcu'nun bombalı saldırıya uğradığı"06 YR 245" plakalı aracının sergilendiği anıtın önünde düzenlenen anma törenine; CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, CHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci, Şair-Yazar Ataol Behramoğlu, Müzisyen Haluk Çetin ile demokratik kitle örgütleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"DEVLETİMİZ BU KATİLLERİ YAKALAMAKTA SINIFTA KALDI"

Törenin açılış konuşmasını Odunpazarı Belediye Başkan ı Kazım Kurt yaptı. 26 yılın çok çabuk geçtiğini söyleyen Başkan Kurt, Ancak bu 26 yılda Uğur Mumcu'nun katillerinin bulunamadığına dikkat çekti. "26 yıldır katilleri bulunmayan, davası sonuçlanmayan bir

suikasti takip ediyoruz" diyen Başkan Kurt, Uğur Mumcu'nun 06 YR 245 plakalı aracının Uğur Mumcu'nun katilleri bulunana kadar ibreti alem olsun diye sergilenmeye devam edeceğini kaydetti. Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bütün yaşamı terörle, antidemokratik olaylarla mücadele için de geçmiş bir aydın, bir bilirkişi, bir usta gazeteci teröre kurban gitti. Ama devletimiz bu katilleri yakalamakta sınıfta kaldı. Şimdi 26 yıl sonra bizler Eskişehir'de Uğur Mumcu Anıtı önünde Uğur Mumcu'yu saygı ve rahmetle anıyoruz ve katillerini de kınıyoruz. Tam bağımsız bir Türkiye oluşmadığı sürece, demokrasi bütün kurum ve kuralları ile işlemediği sürece bu suikastler olacaktır. Nitekim aynı gün Gaffar Okan'a da bir suikast yapıldı. Terör siyaset, kişilik, meslek ayırımı yapmıyor. Terörü her alanda lanetlememiz ve teröre karşı durmamız gerekiyor. Ben Eskişehirlilere bu alana gelip, bize destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Türkiye, Uğur Mumcu çizgisinde bir siyasi düzlem içerisinde refaha ulaşabilir. Tam bağımsız bir Türkiye, çağdaş, laik, bilimsel, demokratik eğitimden yana bir Türkiye ve özgür bir Türkiye'de hep birlikte yaşayabilmek umuduyla; hepinize saygılar sunuyorum."

"İNSANLARI ÖLDÜREBİLİRSİNİZ, ANCAK ONLARIN HAYATTA OLAN FİKİRLERİNİ ÖLDÜREMEZSİNİZ"

Anmada konuşma yapan bir diğer isim de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen oldu. Konuşmasında Uğur Mumcu ve Gaffar Okan ile ilgili anılarını anlatan Büyükerşen, "Uzun geceler memleket meselelerini tartıştığım Uğur Mumcu'nun katilleri bu dünyada yaşarken, bir gün gelip de Uğur'un katledilişine sebep olan bombalama olayındaki arabasının, tabut şeklindeki cam bir anıta konması konusunda dizaynın bana düşeceğini hiç düşünmemiştim" diyen Büyükerşen, Uğur Mumcu Anıtının bir ibret vesikası olduğunu vurguladı. Suçlular bulunsa da Uğur Mumcu'nun aracının parkta kalması gerektiğini söyleyen Büyükerşen, "Kazım Kurt, suçluların fotoğrafını da buradaki tabelayı asmalı. Uğur Mumcu ve Gaffar Okan'a tanrıdan rahmet diliyorum. Onlar öldüler; memleketleri için, savundukları bu topraklar için toprağa gömüldüler" dedi. Konuşmasında Ahmet Taner Kışlalı'yı da anan

Büyükerşen, Kışlalı'nın da faili meçhul bir cinayete kurban gittiğini vurguladı. Büyükerşen, "İnsanları öldürebilirsiniz, ancak onların hayatta olan fikirlerini öldüremezsiniz. İşte bu kalabalık da bunun en güzel göstergelerinden bir tanesi" diye konuştu.

"ONLARIN BİZE GÖSTERDİĞİ O IŞIKLI YOLDA, TÜRKİYE'NİN KURTULUŞU İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Büyükerşen'in ardından konuşan CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, "Uğur Mumcu bu ülkenin neyin ve ne tarafından sıkıntı içine sokulacağı açık açık ifade eden bir kişiydi. Kitaplarını okuduğumuzda, gericilerin, din simsarlarının ülkeyi hangi noktada zorlayacağı konusunda bizlere çok açık ipuçları veriyordu. Bunu sadece Uğur Mumcu yapmadı. Bunu Necip Hablemitoğlu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok da yaptı. Ne yazık ki hepsinin sonu o gericiler tarafından katledilmek oldu, ama şunu yüreklilikle ifade haykırabiliyoruz; bizler hiçbir zaman onları unutmayacağız. Onların bize gösterdiği o ışıklı yolda, Türkiye'nin kurtuluşu için mücadele edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından şair yazar Ataol Behramoğlu Uğur Mumcu için yazdığı şiiri okurken, müzisyen Haluk Çetin "Yiğidim aslanım burada yatıyor", "Cellat" adlı şarkıları seslendirdi.