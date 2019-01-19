Kazım Kurt Vatandaşla Buluşuyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Göztepe Mahallesi'nde bulunan Saygın Sitesi sakinlerini ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Göztepe Mahallesi'nde bulunan Saygın Sitesi sakinlerini ziyaret etti.



Yerel seçimlerden güncel siyasete birçok konuda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinledi.



Her türlü baskıya ve engellemeye rağmen 5 yılda, AKP'nin 10 yılda yaptığı çalışmaların iki katını yaptıklarını belirten Başkan Kurt, "Bunu övünerek söyleyebiliriz. Tüm bunları yaparken ne bir şaibe, ne bir yanlışlık, ne bir yandaş kayırma ne de olumsuz haber olmadı. Böyle bir şey de söz konusu olamaz. Biz Odunpazarı Belediyesi'ni sosyal demokrat bir anlayışla yönetiyoruz. Kişisel çıkarlarımızdan öte yörenin, kamunun çıkarları esastır, önemlidir" dedi.



"Çok para harcamak doğru yatırım yapmak anlamına gelmiyor"



Çok para harcamanın doğru yatırım yapmak anlamına gelmediğini ifade eden Başkan Kurt, doğru yatırım yapmak gerektiğini vurguladı. Az para ile çok iş yapılabileceğinin atını çizen Başkan Kurt, "Bunun olabildiğini gördük. Biz göreve başladığımız da cenaze işleri için vatandaşlara otobüs servis hizmeti 400 TL gibi büyük bir rakamdı. İsterse asri mezarlığa 2 kilometre mesafede olsun bir otobüs için belediye 400 TL para ödüyordu. İhale edilmiş, sözleşme yapılmış bedeldi bu. Biz bu duruma itiraz ettik, kilometre başı ihaleye çıktık ve bu ödemeyi önce ortalama 100 TL seviyesine indirdik. Daha sonra bu tasarrufla kendi otobüsümüzü aldık ve sadece akaryakıt maliyeti ile bu işi en fazla 20 TL'ye mal etmeye başladık" dedi.



"CHP büyükşehir meclisinde çoğunlukta olmalı"



"Büyükşehir meclisinde çoğunlukta olmadığımız için Odunpazarı Belediyesi'nin birçok projesi AKP'li belediye meclis üyeleri tarafından engellendi" diyen Başkan Kurt, Güneş Enerjisi Santrali ve Sanayi Çarşısı Projesi'nin engellenen çalışmalardan olduğunu belirtti. Bu engeli CHP'nin Büyükşehir Meclisi'nde çoğunlukta olmasıyla aşabileceklerini anlatan Başkan Kazım Kurt, bunun da CHP'nin yerel seçimlerde Seyitgazi, Çifteler, Mihalıççık ve Sivrihisar gibi ilçeleri almasıyla olabileceğini kaydetti. Başkan Kurt, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan seçimlerde vatandaşlardan destek istedi. - ESKİŞEHİR

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