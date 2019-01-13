Kazım Kurt Vatandaşlarla Buluşmayı Sürdürüyor

Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, Eskişehir
'de yaşayan Niğdeliler ile bir araya geldi.
Tarihi bölgedeki Arasta Çarşı'sında Niğdeli vatandaşlar ile buluşan Başkan Kurt, vatandaşların dilek ve şikayetlerini dinledi. Başkan Kurt, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Buluşmada yaptığı konuşmada Odunpazarı Belediyesi
olarak sivil toplum örgütleri ile iyi ilişkiler kurduklarını belirten Başkan Kazım Kurt, bu ilişkileri çoğaltarak sürdüreceklerini kaydetti.
"Kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı için çalışmalarımıza devam ediyoruz"
Odunpazarı Belediyesi'nin desteği ile Kadın Kooperatifi'nin kurulduğunu ifade eden Başkan Kurt, kadınlar tarafından yapılan çeşitli ürünlerin bu kooperatif kanalıyla satılarak ev ekonomisine katkı sunduğunu dile getirdi. Başkan Kurt, "Kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadınların sosyal hayata katılması bizim için önemli. Artık kadınlarımız evde kaynayan tencereye ekonomik anlamda katkıda bulunabiliyor. Halk merkezlerimizde düzenlenen atölyelere 15 bin kişi katılıyor. Odunpazarı Belediyesi her gün 15 bin kişi ile görüşüyor, fikir alışverişinde bulunup; onların sosyalleşmesine katkı sunmaya çalışıyor. Önümüzdeki dönemde bunları daha da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.
"Her mahalleye kreş"
Önümüzdeki dönemde her mahalleye halk merkezi yapacaklarını duyuran Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
"Kadınlarımızın en büyük sorunlarından biri kreş, hem pahalı hem de gerekli bir hizmet ama maalesef yeterli değil. Biz bunu da aştık, şimdi 1 kreşimiz 3 de çocuk merkezimiz var ve bunu her mahalleye bir keş haline getireceğiz. Kolay ve ulaşılabilir hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Devam edebilmemiz için de bize destek vermeniz gerekiyor. Eşinizin, dostunuzun da desteğini istiyoruz. Bize yardım edin, Eskişehir'de başlayan hizmetlerimize devam edelim."
Başkan Kurt, konuşmasının ardından kendisine yöneltilen soruları cevapladı. - ESKİŞEHİR