Kazım Kurt: "Yanlış politikalarınız sonucunda oluşan bu yüklü faturayı Eskişehirlilere kesmeyin"

Başkan Kurt, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havayolu şirketlerine bir yazı göndererek, uçuş operasyonlarını Kütahya Zafer Havalimanı'ndan yapmaları konusunda talimat verdi. Bu talimat, 'yap-işlet-devret modeli' ve 'garanti ödemesiyle' yapılan; garanti edilen yolcu sayısının yüzde 1'ine bile ulaşamayan Zafer Havalimanı'nın yolcu sayısını göstermelik olarak artırma çabasından öte değildir.

AKP iktidarı,yanlış politikalar sonucu oluşan 'Zafer Havalimanı ayıbının' üstünü; 1989 yılının Mart ayında hava trafiğine açılan, 2007 yılından beri de yurt içi ve yurt dışı yolcu trafiğine açık olan Hasan Polatkan Havalimanı'nı kapatarak,örtmeye çalışıyor.

Devletimiz, 'Yap-İşlet-Devlet modeli' ile 50 milyon Euroya yaptırılan Zafer Havalimanı yolcu garantisini yüzde 96 oranında tutturamadığı için işletmecisine bugüne kadar uçmayan yolcular başına toplam 46 milyon Euro garanti ödemesi yaptı. Zafer Havalimanı'nı 2021 yılının ilk 8 ayında da yani Ocak-Ağustos döneminde 4 bin 255 iç hat, bin 470 dış hat yolcusu ziyaret etti. Havalimanına 2021 yılının ilk 8 ayı için 878 bin 488 yolcu garantisi verilmişti, bu ziyaretçi sayısı ile hata payı yüzde 99 oldu. 2021 yılının sadece 8 ayı için devletin kasasından 4 milyon 650 bin 822 Euro daha çıkacak. Zafer Havalimanı'nın müteahhidi ve işletmecisi ise 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü' ve 'Kuzey Çevre Otoyolu'nu yapan ve işleten IC İçtaş firmasıdır. Üstelik bu firma, Ağustos ayında zarar ettiğini belirterek havalimanını satışa çıkarmıştır. 2012'den bu yana yıllık ortalama sapması yüzde 96 olan havalimanından uçmayan yolcular için toplam 46 milyon Euro garanti ödemesi yapıldı. Devletimiz, 2044 yılına kadar zararı ödemeye devam edecek. Havalimanını işleten şirkete yolcu başına iç hatlarda 2 Euro, dış hatlarda 10 Euro

ödeniyor. İşletme süresi 29 yıl 11 ay olan havalimanı için devlet kesesinden uçmayan yolcular nedeniyle 2044'e kadar para çıkacak. Kısacası, Türkiye; 'yap –işlet- devret' ve 'garanti ödemesi' ile yapılan Osmangazi Köprüsü, Kuzey Çevre Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü,

Avrasya Tüneli ve İstanbul Üçüncü Havalimanı'nda olduğu gibi, Zafer Havalimanı'nda da milyonlarca Euro zarar etmiştir.

Şimdi de Zafer Havalimanı'nın faturası Eskişehir'e çıkarılmak istenmektedir. Yolcu trafiğine başladığı tarihten bu yana bir milyona yakın yolcunun uçtuğu Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'mızı çalışmaz hale getirerek Kütahya Zafer Havalimanı'na adeta yolcu devşirilmeye çalışılıyor.

Bu karar; Eskişehir sanayinin 3 milyar dolara ulaşan ihracatına, yabancı sermayeli firmaların işlerine, yeni sanayi yatırımlarına engel olacak; en çok da yaz-kış bu havaalanını kullanan gurbetçilerimizi etkileyecektir. Resmi istatistiklere göre 2015 yılında Hasan Polatkan Havalimanını kullanan iç hat yolcu sayısı 2 bin 702 kişi, dış hat yolcu sayısı 49 bin 762 kişi,toplam yolcu sayısı ise 52 bin 464 kişidir. Pandemi dönemine rağmen 2021 yılı sonunda iç hat yolcu sayısı bin 351 kişi, dış hat yolcu sayısı ise 97 bin 636 kişiye ulaşmış, toplam yolcu sayısı ise 98 bin 987 kişi olmuştur. Eskişehirliler olarak yıllardır iç hat uçuşlarını talep ettiğimiz havaalanımızda şu anda çeşitli hava yolu firmalarıyla özellikle Belçika'ya çok sayıda uçuş yapılıyor. Bu uçuşlara yaz döneminde Almanya ve Fransa da ekleniyor. Gurbetçilerimiz bu uçuşlar sayesinde günlerce araba sürmek, başka havaalanlarını kullanmak yerine Eskişehir'e gelerek buradan hem Eskişehir'e hem de çevre il ve ilçelere kolaylıkla ulaşabiliyor. Şimdi bu seferler durdurulup tüm hava trafiği 125 km uzaklıktaki Zafer Havalimanı'na yönlendirilmek isteniyor.

Bu, Zafer Havalimanı'nın faturasını Eskişehir'e ödetmek değildir de nedir? Ben buradan yetkililere sesleniyor ve "Eskişehir'e bu kötülüğü yapmayın, yanlış politikalarınız sonucunda oluşan bu yüklü faturayı Eskişehirlilere kesmeyin" diyorum. Ancak, benim hemşehrilerime olan güvenim de tamdır. Biliyorum ki, Eskişehirliler de bu faturayı üstlenmeyecek ve bu yanlış adrese kesilen faturayı ödememek için mücadele edecektir."