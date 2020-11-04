Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasında tarihi rekor

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda 1933 tarihinden bu yana pancar alımının başladığı ilk gün 24 saatlik üretim rekoru kırılarak 10 bin 300 ton şeker pancarı işlendi.

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikasında 2020-2021 yılı kampanya döneminde 6 bölge ve 14 kantardaki pancar alımları geçtiğimiz pazartesi günü başladı. 4 Aralık 1933'te başlayan şeker üretim serüveninde, bugüne kadarki 24 saatlik üretim rekoru kırıldı. Pazartesi günü başlayan ve gün içerisinde 10 bin 300 ton şeker pancarı işlenirken bin 354 ton şeker üretimi yapıldı.

Rekor kırılan Kazım Taşkent Şeker Fabrikasında 250 bin ton pancar alımının yapılması bekleniyor.

Pancarın birim fiyatı ise geçen seneki alım fiyatlarına yüzde 12 zam yapılarak 16 polar üzerinden 336 lira olarak belirlendi. - ESKİŞEHİR