Kazım Yılmaz'dan Kaya Aşcı'ya kutlama - Son Dakika

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı seçilen iş adamı Kaya Aşcı'yı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Kazım Yılmaz yaptığı açıklamada, "SAMKON Onursal Başkanı olarak görev yapmakta olan, Bafralı iş adamı Sayın Hasan Kaya Aşcı'yı SAMKON Genel Kurulu seçimleri sonucunda SAMKON Genel Başkanı seçilmiş olmasından dolayı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim. Değerli Aşcı'nın onursal başkanlık görevini hakkıyla yerine getirdiğini ve genel başkanlık için de aynı özveriyle çalışıp SAMKON'nun her zaman destekçisi olacağına gönülden inanıyorum. Samsun için gösterdiği faaliyetler ile adından bahsettiren, Samsun'un tanıtılması ve toplumsal faaliyetlerin desteklenmesi adına çaba sarf eden SAMKON ve değerli üyelerinin bugünden sonra da çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğinden kuşkumuz yoktur. Yönetim kurulu listesi isimlerinin de belli olduğu SAMKON kongresinin sonuçlarının başta Samsun olmak üzere değerli tüm SAMKON üyelerine hayırlar getirmesini dilerim" dedi. - SAMSUN