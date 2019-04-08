Kazımkarabekir Belediye Başkanı Boyacıoğlu Mazbatasını Aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Kazımkarabekir Belediye Başkanı seçilen Recep Boyacıoğlu mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Kazımkarabekir Belediye Başkanı seçilen Recep Boyacıoğlu mazbatasını aldı.



Adliyeye mazbatayı almak için MHP Kazaımkarabekir İlçe Başkanı İbrahim Bardakçı ve belediye meclis üyeleri ile birlikte gelen Boyacıoğlu'nu MHP Karaman İl Başkanı Oktay Yılmaz'da yalnız bırakmadı. Hakim Tekin Yiğit'ten mazbatasını alan Recep Boyacıoğlu, resmen Kazımkarabekir ilçe belediye başkanı oldu. Yiğit, Başkan Boyacıoğlu'na hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.



İlçeye geçmişten kopmadan geleceğe yenilikçi bir bakışla hizmet edeceklerini söyleyen Başkan Boyacıoğlu, "Modern çağın bütün imkanlarını çalışma sahalarımızda ve hizmet noktasında kullanacağız" dedi.



Yapacakları her hizmetin ilçeye uzun yıllar yeterli gelecek şekilde olacağını söyleyen Boyacıoğlu, "Seçim süreci boyunca ilçenin eksikliklerini, ilçe halkının hayatını kolaylaştırmak adına düşüncelerimizi hemşehrilerimize anlattık. Çözüm noktasında beklentiyi ve ihtiyacı karşılayacak projelerimizi detayları ile paylaştık. Şimdi bu kalıcı projelerimizi hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza başlayacağız. Hem ilçemizin kadim tarihi hem de her bir karışında atalarımızın izleri olan hatıraları korumakla yükümlüyüz. Bu vesileyle bütün ekip arkadaşlarımla birlikte bir an önce kolları sıvayıp işe koyulacağımızın bilinmesini isterim. İlçemize, hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye söyledi - KARAMAN

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