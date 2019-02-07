Son Dakika Haberleri: Kazımkarabekir'de Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı

Kazımkarabekir'de Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı

33 dakika önce

Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı, Kazımkarabekir Kaymakamı İbrahim Gökmen başkanlığında yapıldı.

Kazımkarabekir'de Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı, System.String[]
Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı, Kazımkarabekir Kaymakamı İbrahim Gökmen başkanlığında yapıldı.


Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi (KMÜ) Kazımkarabekir Meslek Yüksek Okulu toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Gökmen, Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen üniversite öğrencilerinin huzur ve güven ortamında eğitim almaları ve iyi yetişmelerinin her şeyden değerli olduğunu belirtti.


Gökmen, üniversite ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmamasını amaçladıklarını aktardı.

Toplantıda, öğrencilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için tüm kurumların üzerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiği ifade edildi.


Toplantıya, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Ali İhsan Alanlı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Enes Yıldız, İlçe Emniyet Amiri Bekir İlhan, Kazımkarabekir Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ali İhsan Demirel ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Haşim Tunca katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:28 Kaynak: AA

Türkiye, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kazımkarabekir, Güncel
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