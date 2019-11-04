Son Dakika Haberleri: Kazımkarabekir'de üniversite öğrencilerinden çevre temizliği
Son Dakika Güncel Kazımkarabekir'de üniversite öğrencilerinden çevre temizliği

Kazımkarabekir'de üniversite öğrencilerinden çevre temizliği

6 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu öğrencileri "Daha temiz bir çevre, daha yaşanılır bir dünya" sloganıyla Kazımkarabekir ilçesinde çevre temizliği yaptı.

Kazımkarabekir'de üniversite öğrencilerinden çevre temizliği, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu öğrencileri "Daha temiz bir çevre, daha yaşanılır bir dünya" sloganıyla Kazımkarabekir ilçesinde çevre temizliği yaptı.

Temizlik etkinliği öncesi Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nu makamında ziyaret ederek bilgi veren öğrenciler, kurmuş oldukları "Gönül Köprüsü" isimli öğrenci topluluğu ile sosyal sorumluluk faaliyetlerine imza atmak istediklerini belirterek çevre temizliği etkinliğinin belirli aralıklarla tekrarlanacağını söyledi.

Kazımkarabekir Kaymakamlığı önünden başlayan çevre temizliğinin ilk etabı Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu önünde son buldu. Yaklaşık 600 metrelik bir alandaki çöplerin toplandığı bir saatin sonunda öğrenciler 11 poşet çöp topladı.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Recep Boyacıoğlu, Kazım Karabekir, Kazımkarabekir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor
Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor! Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:33:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazımkarabekir'de üniversite öğrencilerinden çevre temizliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]