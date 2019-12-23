Kazımkarabekir'e

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Kazımkarabekir ilçesine "Kazım Karabekir Paşa Evi ve Kültür Merkezi" yapılacağını bildirdi.

Eser, yaptığı yazılı açıklamada, torunları olarak yetmese de vefa borcunu ödemek ve adını nesiller boyu yaşatabilmek, onun hatırasına sahip, onun gibi kahramanların yetişmesine vesile olacak, "Kazım Karabekir Paşa Evi ve Kültür merkezi" projesini hayata geçirebilmek için ilk adımı attıklarını belirtti.

Eser, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yetim kalan binlerce çocuğa sahip çıkarak 'Yetim Babası' olarak da bilinen Kazım Karabekir Paşamızın aziz hatırasına yakışır bir müzenin yapılması için projenin her aşamasını yakından takip etmekteyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un Karaman ziyareti sırasında gündeme gelen ve bakanımızın olumlu talimatlarıyla başlattığımız çalışmalarda ilçemiz Oba Mahallesi 800 ada 19 ve 20 parsel üzerinde yer alacak taşınmazın hazine adına tescil edilmesini, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın onaylamasıyla sürecimiz başladı.Taşınmaz devrinin önümüzdeki günlerde tamamlanması akabinde TOKİ tarafından teknik inceleme ve proje çalışmaları başlatılacaktır. Başta bizlere bu imkanı veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Bakanımız Murat Kurum'a, teknik çalışmaları yürüten Çevre Şehircilik Bakanlık ve İl Müdürlüğümüze ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum."