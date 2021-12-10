Kazımkarabekir Kaymakamı Çıkrık, köyleri ziyaret etti - Son Dakika

Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, ilçeye bağlı Özyurt ve Sinci köylerini ziyaret etti.

İlk olarak Özyurt köyünü ziyaret eden Çıkrık, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Dile getirilen hususların çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Çıkrık, şunları kaydetti:

"Bizler vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunmak, talepleri karşılamak, eksiklikleri gidermek için görevimizin başındayız. Gayemiz Köylerimizde her bir vatandaşımızın imkanlar ölçüsünde en iyi yaşam standartlarına sahip olmasıdır. Bu doğrultuda insanımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Pusulamız daima çok çalışmak."

Daha sonra Kaymakam Çıkrık, Sinci köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.