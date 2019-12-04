Kazinform Genel Müdürü Umarov AA'nın

NUR Kazakistan'ın uluslararası haber ajansı Kazinform'un Genel Müdürü Askar Umarov, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihlerini yaptı.

AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Umarov, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde fotoğraflar için oy kullandı.

Umarov, "haber" kategorisinde Ozan Eferoğlu'nun "Selin ardından", "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" fotoğrafları için oy verdi.

Umarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın her yıl düzenlediği bu yarışmanın sadece foto muhabirlerini değil toplumu da teşvik ettiğini belirterek, fotoğrafların çok kaliteli olduğunu ve aralarından en iyisini seçmekte zorlandığını söyledi.

İnsanların bulunduğu fotoğraflardan daha çok etkilendiğini vurgulayan Umarov, "Fotoğrafçının bir olayın içinde bulunarak, fotoğraflarda sıradan insanların yüz ifadesini yansıtması çalışmasıyla toplumun olayla ilgili düşünmesini sağlaması büyük ustalıktır." dedi.

Umarov, her bir fotoğrafın şaheser olduğuna işaret ederek, fotoğraflarda olayların, kader ve bölgesel süreçlerdeki arızaların yansıtıldığını kaydetti.

Kazinform olarak kendilerinin de böyle bir yarışma düzenlemeyi planladıklarını aktaran Umarov, "AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' yarışması formatının bize uygun olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Umarov, dijital medyanın geliştiği çağda, fotoğrafların öneminin arttığını, bazen uzun metinler yerine bir fotoğrafla olayı anlatmanın mümkün olduğunu dile getirdi.