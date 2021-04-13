KAZINI BOYNUNDAN ASTIĞINI İDDİA ETTİĞİ KOMŞUSU TARAFINDAN BIÇAKLANDI - Son Dakika

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Meral Yıldırım, husumetli olduğu kadın komşusu A.E. ve yanındakiler tarafından bıçaklandığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Bu olaydan bir gün önce ise Meral ve İbrahim Yıldırım çiftinin kümeslerindeki kaz boynundan iple asılı bulunmuş, çift komşularından şikayetçi olmuştu.

Döşemealtı ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde oturan Meral ve İbrahim Yıldırım çifti ile kadın komşuları A.E. arasında, bir yıl önce çöp konteyneri nedeniyle çıkan tartışmadan dolayı husumet başladı. Geçen cumartesi sabahı kümesindeki bir kazın boynundan asıldığını gören İbrahim Yıldırım, konuyla ilgili komşusu A.E.'den şikayetçi oldu.

Pazar günü İbrahim Yıldırım işyerinde çalışırken, hayvanlara yem vermek üzere ahıra inen eşi Meral Yıldırım, komşusu A.E ve yanında bulunan kişiler tarafından darbedilip kalçasından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Meral Yıldırım, tedavisinin ardından taburcu edildi. Şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan A.E. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İbrahim Yıldırım, komşuları A.E.'nin 112'yi arayarak aracının camını kırdığını iddia ettiği eşine iftira attığını, kendileri saldırıya uğramış gibi göstermeye çalıştığını öne sürerek, "Bizim oraya geçme şansımız yok. Eşimi bıçakladıktan sonra kendilerini haklı çıkarmak için bize iftira atıyorlar" dedi. Eşine yapılanlar nedeniyle şikayetçi olduklarını söyleyen İbrahim Yıldırım "Tehditleri hala sürüyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.