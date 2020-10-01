Kazlara çarpmamak için manevra yapan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Kazlara çarpmamak için manevra yapan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir otomobil sürücüsü, yola çıkan kaz sürüsüne çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki mezarın önünde bulunan ağaca çarptı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir otomobil sürücüsü, yola çıkan kaz sürüsüne çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki mezarın önünde bulunan ağaca çarptı.
Alınan bilgiye göre, Büşra A. idaresindeki 06 BYG 775 plakalı otomobil, Karaelbistan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, sürücünün yola çıkan kaz sürüsüne çarpmamak için manevra yapması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki mezarın önünde bulunan ağaca çarptı.
Sürücünün yara almadığı kazada, araçta hasar oluştu.
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