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Kazlardan kaçarken kaza yaptı, kanala uçtu - Son Dakika

Kazlardan kaçarken kaza yaptı, kanala uçtu

03.11.2021 21:46

Kazlardan kaçarken kaza yaptı, kanala uçtu Sinop'ta seyir halindeyken karşısına çıkan kaz sürüsünden kaçmak isteyen sürücü yolun dışındaki su kanalına uçtu.

Kazlardan kaçarken kaza yaptı, kanala uçtu

SİNOP - Sinop'ta seyir halindeyken karşısına çıkan kaz sürüsünden kaçmak isteyen sürücü yolun dışındaki su kanalına uçtu.

Kaza, Sinop- Ayancık yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Gürüz yönetimindeki 57 AC 230 plakalı otomobil Sinop istikametine seyir halindeydi. Çevredeki bir evde beslendiği öğrenilen kaz sürüsü yol üzerinde Gürüz'ün önüne çıktı. Kazları gördüğünde çarpmamak için manevra yapan sürücü aracıyla birlikte yoldan çıktı. Araç 1.5 metre derinlikteki su kanalına uçarak çamura saplandı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazlar da yaşadıkları korkuyla beslendikleri evin bahçesine geri döndü.

Kaza sonrası 112'ye gelen ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaşanan kazayı inceleyerek kazların sahibi vatandaşa ulaştılar. Aralarında anlaşma sağlayamayan kazların sahibi vatandaş ve kaza yapan sürücü polis merkezine intikal etti. Su kanalındaki araç içinse bölgeye çekici çağrıldı.

Hüseyin Gürüz, "Evden çıktım, işe gidiyordum. Önüme kaz sürüsü çıktı. Ondan sonrası da hatırlamıyorum. İnmişim aşağıya. Bana bir şey olmadı, arabada zarar var. Buna da şükür" dedi.

Kazlardan kaçarken kaza yaptı, kanala uçtu
Kazlardan kaçarken kaza yaptı, kanala uçtu
Kazlardan kaçarken kaza yaptı, kanala uçtu
Kazlardan kaçarken kaza yaptı, kanala uçtu
Kazlardan kaçarken kaza yaptı, kanala uçtu

Otomobil, Ayancık, Sinop, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazlardan kaçarken kaza yaptı, kanala uçtu - Son Dakika


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