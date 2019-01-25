Kazlarından Sonra Şimdi de Köpekleri Katledildi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl 32 kazı ve 7 ördeği zehirlenen Gazi Kırdar isimli vatandaşın bu sefer de 3 köpeği zehirlenerek öldürüldü.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl 32 kazı ve 7 ördeği zehirlenen Gazi Kırdar isimli vatandaşın bu sefer de 3 köpeği zehirlenerek öldürüldü. Katliamı komşusunun yaptığını iddia eden Kırdar, komşusundan şikayetçi oldu.



Olay, Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi Çay İçi mevkii Kümeevler'de meydana geldi. Kendisine ait hayvan çiftliğinde küçükbaş hayvanlarını hırsızlardan korumak için beslediği 2 köpeği ve bu köpeklerin yavrularından bir tanesini zehirlenmiş halde bulan Gazi Kırdar deliye döndü. Bahçe komşusu ile kısa bir süre önce yan tarafta ekili bulunan baklalara köpeklerin girdiğini söylemesinin ardından kısa süre tartıştıklarını ifade eden Kırdar, "Komşumla kısa süre tartıştık. Köpeklerin baklalara girmemesi için köpeklerimi bağlamamı söyledi. Ben de köpekleri bağlarsam onca koyunumun ve hayvanımın çalınacağını söyledim. Beni köpekleri zehirlemekle tehdit etmişti. Dün gece bahçeme geldiğimde köpeklerimi can çekişirken buldum. Her ikisi de 5 dakika geçmeden öldü. Veterineri aradım. Köpeklerimden bir tanesinin 3 aylık yavruları vardı. Bunlardan bir tanesine kesici bir aletle boğazından büyük zarar verilmiş. O da hayatını kaybetti. Beynimden vurulmuşa döndüm. Polisi arayıp şikayetçi oldum. Geçen yıl da başka bir komşum tarafından 32 kaz ve 7 ördeğim zehirlenmişti. Bu yıl da 3 köpeğim zehirlendi. Bu canlılardan ne istediniz" dedi. - AYDIN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada

Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle

Kırşehir'de Afgan Uyruklu Kadın Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu

Hortumda Kaybolan Buse'yi Aramaya Çalışan Vatandaş da Sel Sularına Kapıldı! Dehşet Anları Kamerada