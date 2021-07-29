Kazmaca köyündeki ormanlık alandaki yangın karanlığını kızıla boyadı - Son Dakika

Kazmaca köyündeki ormanlık alandaki yangın karanlığını kızıla boyadı

Yangın devam ediyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kazmaca köyünde başlayan ve kontrol altına alınamayan orman yangınında devasa alevler gecenin karanlığını kızıla boyadı.

Dün öğle saatlerinde Osmaniye'nin Kazmaca ve Karatepe köylerinde başlayan orman yangını bir türlü kontrol altına alınamadı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yangının ilk başladığı noktadan 15 km uzaklıkta bulunan Sarpınağzı köyüne kadar ulaştı.

Büyük bir alana yayılmış olan orman yangınına şu anda sadece karadan müdahale ediliyor. Havanın kararması ile birlikte havadan müdahale edilemeyen yangın yerleşim yerlerini tehdit altına aldı. Yüzlerce ekibin farklı noktalardan müdahale ettiği yangının alevleri ise gecenin karanlığını kızıla boyadı. Rüzgarında etkisiyle devasa alevlere teslim olan yangın şehrin birçok noktasından görüldü.