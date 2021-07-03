Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde ormanlık alanda kazı yapan vatandaşlar, kazmalarının sert bir cisme vurmasının ardından önce ürktü ancak hemen jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kazıyı ilerlettikten sonra erkeğe ait olduğu belirtilen baş ve ayaklar buldu.

İNSAN VÜCUDUNA RASTLANMADI

İlçeye bağlı Kolcular Mahallesi'nde, ihbar üzerine ormanlık alanda araştırma başlatan jandarma ekipleri, erkeğe ait olduğu belirtilen baş ve 2 ayak buldu. Bölgede detaylı arama yapılırken, insan vücuduna ait herhangi bir uzva rastlanılmadı. Baş ve ayaklar, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, soruşturma başlattı.