Kazmayı küreği alan yangına koştu - Son Dakika

Kazmayı küreği alan yangına koştu

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi'ne bağlı Çalapverdi Köyü'nde 30 dekarlık buğday ekili alan yandı.

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi'ne bağlı Çalapverdi Köyü'nde 30 dekarlık buğday ekili alan yandı.

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Edinilen bilgiye göre; Çalapverdi Köyü'nde buğday ve arpa ekili alanda enerji nakil hattının kopmasıyla çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.


Köy Muhtarı Mustafa Karabulut; "Çalapvedi Köyünden Yusuf Budak'ın tarlasında elektrik kablosunun kopması ve şase sonrasında biçilmiş arpa tarlası firezlerinden başlayan yangın, ekili alanlara sıçradı. Yaklaşık 30 dekarlık ekili alan kül oldu. Üzüntümüz büyük. Köy muhtarlığından yaptığımız anons ile köylülerimiz harekete geçti. Ekin tarlasının yandığını haber alan köylülerimiz ellerine geçirdiği kazma ve küreklerle yangına müdahale etti.


Traktör sahipleri de bıçaklarla yangının büyümesine engel olmak için etraftaki tarlaları sürerek çember içine aldı. Yardıma koşan başta köylülerimiz olmak üzere Boğazlıyan ve Uzunlu Belediyesi itfaiyesini teşekkür ediyorum" dedi. - YOZGAT

Çalapverdi, Boğazlıyan, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kazmayı küreği alan yangına koştu - Son Dakika
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