Kazmayla kuyumcunun duvarını delen hırsızlık şüphelisi kamerada - Son Dakika
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Kazmayla kuyumcunun duvarını delen hırsızlık şüphelisi kamerada

04.10.2022 11:25
Kazmayla kuyumcunun duvarını delen hırsızlık şüphelisi kamerada

KONYA'da, önce camını kırdığı iş yerine giren ardından bitişiğindeki kuyumcu dükkanına geçip, hırsızlık için kazmayla duvarı delen Resul Güzelbaba (20), devriye gezen polisleri görünce içeri giremeden kaçtı.

KONYA'da, önce camını kırdığı iş yerine giren ardından bitişiğindeki kuyumcu dükkanına geçip, hırsızlık için kazmayla duvarı delen Resul Güzelbaba (20), devriye gezen polisleri görünce içeri giremeden kaçtı. Kamera görüntülerinden tespit edilip, yakalanan Güzelbaba, tutuklandı.

Olay, pazar günü saat 05.00 sıralarında, Ereğli ilçesine bağlı Boyacı Ali Mahallesi Ulu Camii yakınında meydana geldi. Kuyumcu Muhammet Özkan Çomar'a ait dükkanın bitişiğindeki iş yerine camını kırarak giren hırsızlık şüphelisi, yanında getirdiği kazmayla da kuyumcu dükkanının duvarını deldi. Duvardan buraya geçeceği sırada bölgede devriye görevi gezen polisleri fark eden şüpheli, içeri giremeden kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin, Resul Güzelbaba olduğunu belirledi. Jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla Güzelbaba, evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Güzelbaba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. ?


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Kaynak: DHA

Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazmayla kuyumcunun duvarını delen hırsızlık şüphelisi kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazmayla kuyumcunun duvarını delen hırsızlık şüphelisi kamerada - Son Dakika
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