Olay, pazar günü saat 05.00 sıralarında, Ereğli ilçesine bağlı Boyacı Ali Mahallesi Ulu Camii yakınında meydana geldi. Kuyumcu Muhammet Özkan Çomar'a ait dükkanın bitişiğindeki iş yerine camını kırarak giren hırsızlık şüphelisi, yanında getirdiği kazmayla da kuyumcu dükkanının duvarını deldi. Duvardan buraya geçeceği sırada bölgede devriye görevi gezen polisleri fark eden şüpheli, içeri giremeden kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin, Resul Güzelbaba olduğunu belirledi. Jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla Güzelbaba, evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Güzelbaba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. ?

Kaynak: DHA

Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kazmayla kuyumcunun duvarını delen hırsızlık şüphelisi kamerada - Son Dakika

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