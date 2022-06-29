Kazvin eyaletinin tarihi pazarındaki halıcılar eski günlerini arıyor - Son Dakika
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Kazvin eyaletinin tarihi pazarındaki halıcılar eski günlerini arıyor

29.06.2022 13:47

İran'ın Kazvin eyaletindeki tarihi Ali Pazarı'nda halıcılar, döviz kurundaki dalgalanmalar ve alım gücünün düşmesiyle oluşan durgunluktan şikayetçi.

İran'ın Kazvin eyaletindeki tarihi Ali Pazarı'nda halıcılar, döviz kurundaki dalgalanmalar ve alım gücünün düşmesiyle oluşan durgunluktan şikayetçi.

Tarihi pazarda yıllardır iş yapan halıcılar, piyasanın eski canlılığını kaybettiğini, bireysel müşterinin artık gelmediğini, tüccarın bile nadiren halı almaya geldiğini söyledi.

İran'ın hemen her bölgesinden getirilen değişik özellikteki el dokuması halıların Kazvin'den ülkenin diğer pazarlarına gönderildiğini aktaran esnaf yeterince satış yapamadığından artık halı da alamıyor.

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Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazvin eyaletinin tarihi pazarındaki halıcılar eski günlerini arıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazvin eyaletinin tarihi pazarındaki halıcılar eski günlerini arıyor - Son Dakika
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