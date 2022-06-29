İran'ın hemen her bölgesinden getirilen değişik özellikteki el dokuması halıların Kazvin'den ülkenin diğer pazarlarına gönderildiğini aktaran esnaf yeterince satış yapamadığından artık halı da alamıyor.

Kaynak: AA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kazvin eyaletinin tarihi pazarındaki halıcılar eski günlerini arıyor - Son Dakika

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