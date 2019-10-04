KB1L'de sezon bugün açılıyor!

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:



- Basketbol Süper Ligi



Yarın:



13.00 TOFAŞ-Sigortam.net İTÜ Basket (TOFAŞ)



15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)



17.30 Darüşşafaka Tekfen- Bursaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



6 Ekim Pazar:



13.00 Pınar Karşıyaka- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



15.15 Afyon Belediyespor- Türk Telekom (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



17.30 OGM Ormanspor-Teksüt Bandırma (Ankara)



20.00 Fenerbahçe Beko- Gaziantep Basketbol (Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik)



7 Ekim Pazartesi:



20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta- Anadolu Efes (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:



13.30 Nesibe Aydın- Urla Belediyespor (TOBB ETÜ)



17.00 BOTAŞ Gelişim-Bursa Büyükşehir (Ankara DSİ Etlik)



18.00 Bayraklı Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)



Yarın:



15.00 Emlak Konut- Yalova VİP (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)



15.00 Edremit Belediyesi Gürespor- Mersin Üniversitesi (Edremit)



16.00 Sakarya Yükseliş- İstanbul Üniversitesi (Sakarya)



6 Ekim Pazar:



14.00 Fenerbahçe Gelişim- Antalya 07 Basketbol (Metro Enerji)



14.00 Mardin Büyükşehir Başak-Bosna 34 (Yeni Artuklu)



