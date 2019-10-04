Son Dakika Haberleri: KB1L'de sezon bugün açılıyor!
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KB1L'de sezon bugün açılıyor!

2 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: - Basketbol Süper LigiYarın: 13.00 TOFAŞ-Sigortam.net İTÜ Basket (TOFAŞ)15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)17.

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Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:


- Basketbol Süper Ligi


Yarın:


13.00 TOFAŞ-Sigortam.net İTÜ Basket (TOFAŞ)


15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)


17.30 Darüşşafaka Tekfen- Bursaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)


6 Ekim Pazar:


13.00 Pınar Karşıyaka- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)


15.15 Afyon Belediyespor- Türk Telekom (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)


17.30 OGM Ormanspor-Teksüt Bandırma (Ankara)


20.00 Fenerbahçe Beko- Gaziantep Basketbol (Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik)


7 Ekim Pazartesi:


20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta- Anadolu Efes (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)


- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Bugün:


13.30 Nesibe Aydın- Urla Belediyespor (TOBB ETÜ)


17.00 BOTAŞ Gelişim-Bursa Büyükşehir (Ankara DSİ Etlik)


18.00 Bayraklı Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)


Yarın:


15.00 Emlak Konut- Yalova VİP (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)


15.00 Edremit Belediyesi Gürespor- Mersin Üniversitesi (Edremit)


16.00 Sakarya Yükseliş- İstanbul Üniversitesi (Sakarya)


6 Ekim Pazar:


14.00 Fenerbahçe Gelişim- Antalya 07 Basketbol (Metro Enerji)


14.00 Mardin Büyükşehir Başak-Bosna 34 (Yeni Artuklu)


basketbol, Sigorta, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:21 
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