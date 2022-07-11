KBB Uzmanı Op. Dr. Özer: "Dış kulak yolunun nemli kalması mantar ve bakterilere neden oluyor" - Son Dakika
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KBB Uzmanı Op. Dr. Özer: "Dış kulak yolunun nemli kalması mantar ve bakterilere neden oluyor"

11.07.2022 10:22
KBB Uzmanı Op. Dr. Özer: "Dış kulak yolunun nemli kalması mantar ve bakterilere neden oluyor"

Sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşların kendilerini sulara bıraktığını belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr.

Sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşların kendilerini sulara bıraktığını belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Necdet Özer, "Bundan dolayı dış kulak yolu sürekli nemli kalır dış kulak yolu da nemli kaldığı zaman mantar ve bakteriyel enfeksiyonlar, çok yaygın bir şekilde bu mevsimlerde görülür" dedi.

Elazığ Mediline Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Necdet Özer, sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşların çok fazla duş aldığını ve denizlere akın ettiğini bundan dolayı da kulakta meydana gelebilecek hastalıklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yüzücü kulağının, dış kulak yolunun nemli kalması sonucunda dış kulak yolunun fizyolojisinin bozularak kulakta mantar ve bakteriyel enfeksiyonların ortaya çıkması olduğunu belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Necdet Özer, "Yaz aylarında havalar sıcak olduğu için genelde çok sık duş alıp yüzme havuzları ve denizlere gideriz. Bundan dolayı da dış kulak yolu sürekli nemli kalır. Dış kulak yolu nemli kaldığı zaman mantar ve bakteriyel enfeksiyonlar, çok yaygın bir şekilde bu mevsimlerde görülür. Kulakta iltihap olduğu zaman kulakta ağrı, işitme kaybı, kaşıntı ve çok şiddetli ağrılar olabilir buda hastayı rahatsız eder hasta da bu durumla baş edemeyince Kulak Burun Boğaz servisine gelir. Tedavi kişinin kendi yöntemleriyle olmaz bundan dolayı da tıbbi bir tedaviye ihtiyaç duyar tedavi sonucun da kulaklar temizlenir, içerisindeki iltihap kurutulur 7 ile 14 gün arasında hasta iyileşir. Tabi bazen tedavisiz kalındığı zaman daha da yayılabilir o zaman da ciddi cerrahi tedbirler uygulanmak gerekebilir. Duş alırken, kulağımıza giren sabunlar ve suları kulağın içerisinde bulundurmamız lazım. Hatta dış kulak yolunu kulağa su kaçmaması için vazelinli pamuklarla tıkayabiliriz. Bunun yanında bir de çok sık duş aldığımız için hastalarımız dış kulak yolunu temizlemek için kulak çöpü, yabancı cisimler, tokalar, kalemler ve tığlarla karıştırdıklarını biliyoruz bu da dış kulak yolunu hassas olduğu çizer. Bunlar da dış kulak yolunda mantar enfeksiyonu oluşmasını sağlamaktadır bunlardan kesinlikle uzak durmamız lazım. Kulak mantarı yaz aylarında çok görülür, sebebi de havaların aşırı derece sıcak olması buna bağlı olarak da duş almak ve yüzme havuzlarına gitmek dış kulak yolunun fizyolojisini bozuyor ondan dolayı da bu kısımlar da mantar ve bakteriyel enfeksiyonlar üreyebiliyor" diye konuştu.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

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Kaynak: İHA

Necdet Özer, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KBB Uzmanı Op. Dr. Özer: 'Dış kulak yolunun nemli kalması mantar ve bakterilere neden oluyor' - Son Dakika

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