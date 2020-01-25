KBB Uzmanı Opr. Dr. Koray Tümüklü de SANKO'da - Son Dakika

Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Koray Tümüklü de SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin güçlü hekim kadrosunda yerini aldı.



1985 Kayseri doğumlu olan Opr. Dr. Koray Tümüklü, ilk, orta öğrenimini Nevşehir'de lise eğitimini Yozgat'ta tamamladı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2003 yılında başladığı eğitimini 2009 yılında tamamlayarak mezun oldu. 2009 - 2010 yılında Yozgat'ta görev yapan Opr. Dr. Koray Tümüklü, 2011-2016 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ihtisasını tamamlayarak, KBB Hastalıkları Uzmanı oldu. Mecburi hizmetini 2016- 2018 yılları arasında Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptı. Opr. Dr. Tümüklü, Ocak 2020 itibariyle SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak hasta kabul etmeye başladı. Koklear implant, kulak cerrahisi, baş boyun tümörleri cerrahisi, burun ve paranazal sinüs hastalıkları ve cerrahisi, rinoplasti konularıyla ilgilenmektedir.



Evli ve iki çocuk babası olan Opr. Dr. Tümüklü, Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Derneği ile Türk Tabipler Birliği üyesidir.



SANKO Üniversitesi Hastanesinde KBB polikliniği



Hasta değerlendirilmesi en son görüntüleme teknikleri ile rahat, doğru, kısa ve güvenilir biçimde yapılarak muayene, teşhis ve tedavi gerçekleştirilir. Poliklinikte Endoskopik olarak Burun, Sinüs ve Larenks Muayenesi, Mikroskop altında dış kulak yolu ve kulak zarı muayenesi yapılmaktadır. ayrıca, koklear implant (biyonik kulak), baş boyun tümörleri, tükrük bezi cerrahisi, tiroid cerrahisi, rinoplasti (burun estetiği), burun septoplasti (deviasyon), türbinektomi (parsiyel, total), polipektomi (endoskopik), sinüs; FESS (fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi), boğaz; adenoidektomi (geniz eti), ventilasyon tüpü, tonsillektomi, horlama ameliyatı (uppp), larenks (gırtlak); selim tümörler (nodül, polip), kronik orta kulak iltihabı cerrahisi (timpanoplasti, mastoidektomi), gerçekleştirilmektedir.



SANKO Üniversite Hastanesi



Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi/ Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor. - GAZİANTEP