KBK Başkanı Sait Yanık Açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Basın Konseyi (KBK) Başkanı Sait Yanık, CHP Milletvekili Metin İlhan'ın sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı sorunlar ve çözüm önerileri toplantısının ardından yerel basına acilen sahip çıkılması gerektiğini ve yerel de yaşanan sorunların TBMM'inde tartışılması gerektiğini söyledi.



Cemiyet Başkanı Yanık, açıklamasında; "Yerel basın kuruluşlarına acilen sahip çıkılması gerekiyor. Ekonomik sorunların faturası gazetecilere çıkarılamaz. Yerel basın kuruluşlarının içerisinde bulunduğu zor durumdan ve kalıcı çözümler bekliyoruz. Demokrasinin yerelden başlayacağı inancıyla Kırşehir'de yerel basın kuruluşlarına acilen sahip çıkılması gerektiğini her platformda ifade ediyoruz"dedi.



Gazeteci ve Televizyoncuların yerelde yaşadığı sorunları meslek örgütlerimiz her platformda dile getiriyor diyen Yanık, "Meslek örgütlerimiz çaba içerisinde ama Kırşehir'in sorunlarını da biz biliyoruz. Türkiye'de mutlaka bir ve birkaç kağıt fabrikasının yeniden açılmasını, kağıt ve kalıp fiyatlarının dolar kurunun sabit tutulması, basın ilan kurumu düşük faizle kredi vermesini, KOSGEB ve diğer kredilerin faizsiz ötelenmesini istemekteyiz"ifadelerini açıklamasında kullandı. - KIRŞEHİR