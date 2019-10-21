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KBK'dan taziye mesajı

39 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Basın Konseyi (KBK), Barış Pınarı Harekatında yaralandıktan sonra şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun için başsağlığı mesajı yayınladı.

KBK'dan taziye mesajı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Basın Konseyi (KBK), Barış Pınarı Harekatında yaralandıktan sonra şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun için başsağlığı mesajı yayınladı.


KBK Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; "Hatay Hassa'da görevli iken Suriye sınır ötesi Barış Pınarı Harekatına katılarak yaralanan Kırşehir'in Kaman Nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun'un, Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğinin acı haberini aldık. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz"denildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen sınır ötesi harekatın desteklendiğinin ifade edildiği açıklama ise şöyle;


"Ordumuzun şu anda yürütmekte olduğu Barış Pınarı Harekatında inşallah daha fazla acı kayıp yaşamayız. Askerlerimizin her zaman yanında ve destekçileriyiz. İnanıyoruz ki; bu operasyon başarı ile sonuçlanacaktır. Rabbim ordumuzu muvaffak kılsın, Rabbim şehit olan kardeşlerimize rahmet, gazilerimize acil şifa versin" - KIRŞEHİR

Barış Pınarı Harekatı, Kırşehir, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:09 Kaynak: İHA
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