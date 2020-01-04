KBK, Medya Ödülleri töreni 10-11 Ocakta gerçekleşecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel KBK, Medya Ödülleri töreni 10-11 Ocakta gerçekleşecek - Son Dakika

KBK, Medya Ödülleri töreni 10-11 Ocakta gerçekleşecek

6 saat önce

Kırşehir Basın Konseyi (KBK) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla düzenlenen medya ödülleri programı 10-11 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KBK, Medya Ödülleri töreni 10-11 Ocakta gerçekleşecek, System.String[]

Kırşehir Basın Konseyi (KBK) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla düzenlenen medya ödülleri programı 10-11 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.


Basın kuruluşları katılımlarıyla Küresel Gazeteciler Konseyi bünyesindeki Kırşehir Basın Konseyi tarafından Çalışan Gazeteciler Gününe özel medya ödülleri ile 2019 yılının en iyileri belirlenecek. Kırşehir Basın Konseyi Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kırşehir'de iki ayrı programda gazeteci ve muhabirlerle bir araya gelerek onların emeklerinin 2019 yılı yansımalarını görecek ve ödüllerle de çalışan arkadaşlarımızı onure edeceğiz" denildi. Kırşehir'de bürokratların ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin de katılacağı programa; Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim'inde katılım sağlaması bekleniyor.


Medya ödülleri ise 'En İyi Haber', 'En İyi Haber Mizanpaj', 'En İyi Haber Fotoğrafı', 'En İyi Köşe Yazısı', 'En İyi Röportaj Haber', 'En İyi Ajans Haberi', 'Kırşehir Belediyespor Özel Medya Ödülü', 'En İyi Televizyon Haberi', 'En İyi Televizyon Programı', 'En İyi Haber Montajı(Kurgu)', 'En İyi Radyo Programı', 'En İyi İnternet Haberi ödülleri' kategorilerinde verilecek. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:11 Kaynak: İHA
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