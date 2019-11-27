Son Dakika Haberleri: KBK organizesinde gazeteciler, medya ödülleri töreninde yarışacak
Son Dakika Güncel KBK organizesinde gazeteciler, medya ödülleri töreninde yarışacak - Son Dakika

KBK organizesinde gazeteciler, medya ödülleri töreninde yarışacak

6 saat önce

Emekçi Gazeteciler, Kırşehir Basın Konseyi (KBK), organizasyonunda 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde medya ödülleri için yarışacak.

KBK organizesinde gazeteciler, medya ödülleri töreninde yarışacak, System.String[]

Emekçi Gazeteciler, Kırşehir Basın Konseyi (KBK), organizasyonunda 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde medya ödülleri için yarışacak.


Kırşehir basın konseyi tarafından organize edilen 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde, emekçi basın çalışanları adına Kırşehir'de ilk defa düzenlenen organizasyonda basın emekçileri medya ödülleri için yarışacak.


Çalışan gazeteciler medya ödülleri töreninde, en iyi haber, en iyi mizanpaj, en iyi köşe yazısı, en iyi ajans haberi, Kırşehir Belediyespor özel medya ödülü, en iyi televizyon programı, en iyi kurgu ve en iyi İnternet haberi gibi dallarda ter dökecek.


Kırşehir'de basın temsilcileri 25 Kasım – 25 Aralık tarihleri arasında kirsehirmedyaodulleri@gmail.com adresine yarışma için başvuru yapacak. Başvurular oluşturulan 3 iletişim fakültesi kurulları tarafından değerlendirilecek.


Yarışmaya; Kırşehir'de yayın yapmakta olan gazete, televizyon, radyo ve internet gazetesinde çalışanlar, yarışmanın dili Türkçe, yarışmaya katılacak eserler de çalışmayı hazırlayanların farklılığını, özgün yönlerini ortaya koyacak şekilde güçlü anlatım dili ile ortaya koyulacak.


10 Ocak çalışan gazeteciler gününde basın çalışanları kahvaltıda bir araya geldikten sonra uzman gazetecilerin de yer alacağı 11 Ocak gününde medya ödülleri töreni yapılacak. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Emekçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yalova karaalioğlu yalova'nın ocak ayına kadar suyu kaldı
Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Ocak ayında ilk yolcu Miha Zajc olacak Medya AŞ'den çıkarılan 2 işçi mahkemeyi kazandı Şeyma Subaşı, direk dansı pozunu "Yine yaptım" notuyla paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 23:25:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KBK organizesinde gazeteciler, medya ödülleri töreninde yarışacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]