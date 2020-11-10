"KBRN Farkındalık" ve" Şüpheli Posta" eğitimi verildi - Son Dakika

"KBRN Farkındalık" ve" Şüpheli Posta" eğitimi verildi
10.11.2020 13:30
Bilecik'te "Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) Farkındalık" ve "Şüpheli Posta" eğitimi verildi.
Bilecik'te "Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) Farkındalık" ve "Şüpheli Posta" eğitimi verildi.
KBRN maddelerin meydana getirebileceği tehlikelere karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları tespit etmek, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla "KBRN Farkındalık" ve" Şüpheli Posta" eğitimi verildi. Eğitimde KBRN farkındalığının artırılması amaçlanırken, eğitime Türkiye Afet Müdahale Planında bulunan (TAMP) Yerel Düzey KBRN Çalışma Grubundaki personel katıldı. - BİLECİK
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