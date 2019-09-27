KBSL'nin isim sponsoru belli oldu! Herbalife Nutrition...
1 saat önce
TBF'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma çerçevesinde global beslenme şirketlerinden Herbalife Nutrition Türkiye, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3 yıl boyunca isim sponsorluğunu üstlenecek.
TBF'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma çerçevesinde global beslenme şirketlerinden Herbalife Nutrition Türkiye, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3 yıl boyunca isim sponsorluğunu üstlenecek.
Wyndham Grand İstanbul Levent'te 2 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek sözleşme törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:36
Şarkıcı Çelik, depremde minaresi yıkılan caminin fotoğrafının altına düştüğü notla dikkat çekti İBB binasında hareketlilik! İmamoğlu'yla görüşmek isteyen kişi binanın arka bölümünden tırmanarak içeri girdi Müşterilerine 10 GB internet hediye eden Türk Telekom, Twitter'da yeniden trend oldu Son dakika: İstanbul Valiliği: İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır