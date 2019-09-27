Son Dakika Haberleri: KBSL'nin isim sponsoru belli oldu! Herbalife Nutrition...
Son Dakika Spor Haber

KBSL'nin isim sponsoru belli oldu! Herbalife Nutrition...

1 saat önce

TBF'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma çerçevesinde global beslenme şirketlerinden Herbalife Nutrition Türkiye, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3 yıl boyunca isim sponsorluğunu üstlenecek.

KBSL'nin isim sponsoru belli oldu! Herbalife Nutrition..., System.String[]

TBF'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma çerçevesinde global beslenme şirketlerinden Herbalife Nutrition Türkiye, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3 yıl boyunca isim sponsorluğunu üstlenecek.


Wyndham Grand İstanbul Levent'te 2 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek sözleşme törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal katılacak.


Türkiye Bisiklet Federasyonu, İstanbul, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şarkıcı Çelik, depremde minaresi yıkılan caminin fotoğrafının altına düştüğü notla dikkat çekti
İBB binasında hareketlilik! İmamoğlu'yla görüşmek isteyen kişi binanın arka bölümünden tırmanarak içeri girdi Müşterilerine 10 GB internet hediye eden Türk Telekom, Twitter'da yeniden trend oldu Son dakika: İstanbul Valiliği: İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 17:55:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KBSL'nin isim sponsoru belli oldu! Herbalife Nutrition...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]