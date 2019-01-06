Kbsl ve Tkbl Lig Kurulu Toplantıları Yarın Yapılacak
1 saat önce
Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi (TKBL) Lig Kurulu toplantıları yarın yapılacak.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) ve Türkiye
Kadınlar Basketbol 1. Ligi (TKBL) Lig Kurulu toplantıları yarın yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sheraton Ataköy
Hotel'de gerçekleştirilecek toplantılar saat 11.00 ve 14.30'da başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:54 Kaynak: AA
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