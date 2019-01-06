Son Dakika Haberleri: Kbsl ve Tkbl Lig Kurulu Toplantıları Yarın Yapılacak

Kbsl ve Tkbl Lig Kurulu Toplantıları Yarın Yapılacak

1 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi (TKBL) Lig Kurulu toplantıları yarın yapılacak.

Kbsl ve Tkbl Lig Kurulu Toplantıları Yarın Yapılacak, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi (TKBL) Lig Kurulu toplantıları yarın yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sheraton Ataköy Hotel'de gerçekleştirilecek toplantılar saat 11.00 ve 14.30'da başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:54 Kaynak: AA

Türkiye, basketbol, Spor
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