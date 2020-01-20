KBÜ aşçılık öğrencilerinden Antalya'da gümüş ve bronz madalya - Son Dakika
Son Dakika Güncel KBÜ aşçılık öğrencilerinden Antalya'da gümüş ve bronz madalya - Son Dakika

KBÜ aşçılık öğrencilerinden Antalya'da gümüş ve bronz madalya

6 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eflani Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri, Antalya'da farklı kategorilerde düzenlenen yemek yarışmasında bir ikincilik, bir de üçüncülük elde etti.

KBÜ aşçılık öğrencilerinden Antalya'da gümüş ve bronz madalya, System.String[]

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eflani Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri, Antalya'da farklı kategorilerde düzenlenen yemek yarışmasında bir ikincilik, bir de üçüncülük elde etti.


Eflani MYO Aşçılık Bölümü öğrencileri, Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından "Gelenekten Geleceğe Yaşasın Anadolu" sloganıyla düzenlenen ve Türkiye'de gastronomi alanındaki akademisyenleri ve profesyonelleri bir araya getiren etkinliğe katıldı.


Antalya Anfaş Expo-Center'da yapılan fuar kapsamında düzenlenen etkinlikte ayrıca bir de yemek yarışması düzenlendi. Bugüne kadar birçok yemek yarışmasında derece elde etmeyi başaran Aşçılık bölümü öğrencileri, bu yarışmada da başarılarına bir yenisini daha ekledi.


Aşçılık bölümünden öğretim görevlisi Sibel Ayyıldız liderliğinde öğrenciler Uğur Çakır, Ayşenur Özmen ve Eray Küçükyılmaz'ın katıldığı yarışmada, iki kategoride ödül alındı.


"Kapalı Kutu Yemek Yarışması" kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazanan öğrenciler, Eflani ilçesinin coğrafi işaretli yemeği olan "Eflani hindi Bbandırması", "miyana helvası" ve "göcü çorbası" ile "Geleneksel Türk Mutfağı" kategorisinde ikincilik derecesi ile gümüş madalya aldı. - KARABÜK

Antalya, Karabük, Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:32 Kaynak: İHA
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