KBÜ, Asya'nın en iyi üniversiteleri arasında - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Times Higher Education tarafından açıklanan Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda 251-300 arasında yer aldı.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin Asya'nın en iyi üniversiteleri sıralamasında 251-300 arasında, Türkiye'den sıralamaya dahil olan 34 üniversite arasında ise 13'üncü sırada yer aldığı bildirildi.

Üniversitenin uluslararası görünüm ile atıf kategorilerinde de Türkiye'de ilk 10 arasına girerek 8'inci olduğu aktarılan açıklamada, "THE Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda, derecelendirmeye katılan üniversiteler Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda olduğu gibi eğitim, uluslararası görünüm, sanayi gelirleri, araştırma ve atıf gibi konularda ölçülüyor. Bu yıl Türkiye'den 34 üniversite girdi. KBÜ, Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda 251-300 arasında, Türkiye'den ise 13'üncü sırada yer aldı." ifadelerine yer verildi.