KBÜ Asya'nın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ), dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından bu yıl açıklanan Asya üniversiteleri sıralamasında 251-300 arasında, Türkiye'de ise sıralamaya giren devlet üniversiteleri arasında 7'nci sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından olan THE'nın, Asya üniversiteleri için yaptığı sıralamanın sonuçlarını açıkladığı belirtildi.

KBÜ'nün, Asya'nın en iyi üniversiteleri sıralamasında 251-300 arasında, Türkiye'den sıralamaya dahil olan 43 üniversite arasında ise 12'nci sırada yer aldığı vurgulanan açıklamada, "Karabük Üniversitesi Türkiye'den sıralamaya giren devlet üniversiteleri arasında 7'nci sırada yer aldı. Üniversiteler temel misyonları, öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm açısından değerlendirildi. 2021 sıralamasında 30 bölgeden 551 üniversite yer aldı." ifadesi kullanıldı.