KBÜ, Asya'nın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi

KBÜ, Asya'nın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı

02.06.2022 11:04
KBÜ, Asya'nın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından bu yıl açıklanan Asya üniversiteleri sıralamasında 301-350 arasında, Türkiye'de ise sıralamaya giren devlet üniversiteleri arasında 9'uncu sırada yer aldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından bu yıl açıklanan Asya üniversiteleri sıralamasında 301-350 arasında, Türkiye'de ise sıralamaya giren devlet üniversiteleri arasında 9'uncu sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından olan THE'nin, Asya üniversiteleri için yaptığı sıralamanın sonuçlarını açıkladığı belirtildi.

KBÜ'nün, Asya'nın en iyi üniversiteleri sıralamasında 301-350 arasında, Türkiye'den sıralamaya dahil olan 68 üniversite arasındaysa devlet üniversiteleri arasında 9'uncu sırada yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Asya kıtası genelinde özellikle Türki Cumhuriyetlerden 400'ün üzerinde öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını bildirdi.

Birçok üniversite ile KBÜ arasında yeni akademik iş birliklerinin yapıldığını belirten Polat, "Karabük Üniversitesinin akademik başarıları, uluslararası çalışmalarının da çoğu Türk Cumhuriyetlerinde bulunan üniversiteler tarafından örnek alınıyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi Kılıçdaroğlu: Bu memlekette fakirliği bitireceğim Kılıçdaroğlu: Bu memlekette fakirliği bitireceğim Muğla Büyükşehir Belediyesi Denizlerden 7 Tekneyle 7 Gün Atık Topluyor Muğla Büyükşehir Belediyesi Denizlerden 7 Tekneyle 7 Gün Atık Topluyor
Kaynak: AA

Karabük, Türkiye, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KBÜ, Asya'nın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Döviz bürosunda yanlışlıkla bin euro fazla verilen adam, parayı sayıp arkasına bakmadan gitti!
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:31:03. #1.11#
SON DAKİKA: KBÜ, Asya'nın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement