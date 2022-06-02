KBÜ, Asya'nın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından bu yıl açıklanan Asya üniversiteleri sıralamasında 301-350 arasında, Türkiye'de ise sıralamaya giren devlet üniversiteleri arasında 9'uncu sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından olan THE'nin, Asya üniversiteleri için yaptığı sıralamanın sonuçlarını açıkladığı belirtildi.

KBÜ'nün, Asya'nın en iyi üniversiteleri sıralamasında 301-350 arasında, Türkiye'den sıralamaya dahil olan 68 üniversite arasındaysa devlet üniversiteleri arasında 9'uncu sırada yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Asya kıtası genelinde özellikle Türki Cumhuriyetlerden 400'ün üzerinde öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını bildirdi.

Birçok üniversite ile KBÜ arasında yeni akademik iş birliklerinin yapıldığını belirten Polat, "Karabük Üniversitesinin akademik başarıları, uluslararası çalışmalarının da çoğu Türk Cumhuriyetlerinde bulunan üniversiteler tarafından örnek alınıyor." ifadelerini kullandı.