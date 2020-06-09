KBÜ Biyomedikal Mühendisliği'nden online çalıştay ve sergi - Son Dakika

Molalar hariç dört saate yakın süren ve toplam 11 bitirme projesinin sunulduğu çalıştay akademisyenlerin değerlendirmelerinin ardından son buldu. - KARABÜK

Dijital ortamda gerçekleşen ve toplam dört oturumun yapıldığı Biyomedikal Mühendisliği Çalıştayı'nın ardından öğrenciler bitirme projelerinin sunumlarını gerçekleştirdi.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri internet üzerinden düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "Biyomedikal Mühendisliği Çalıştayı ve 2019-2020 Bitirme Projeleri Sergisi" internet üzerinden yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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