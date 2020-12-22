KBÜ'de 10 dilde online dil eğitimi verildi - Son Dakika

KBÜ'de 10 dilde online dil eğitimi verildi

22.12.2020 14:11
KBÜ'de 10 dilde online dil eğitimi verildi, System.String[]

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) bünyesinde bulunan Yabancı Dil Kurslar Koordinatörlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin başlangıcından bu yana 9 farklı ülkeden bin 500 öğrenciye dil eğitimi verildiği bildirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) bünyesinde bulunan Yabancı Dil Kurslar Koordinatörlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin başlangıcından bu yana 9 farklı ülkeden bin 500 öğrenciye dil eğitimi verildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Yabancı Dil Kurslar Koordinatörlüğü tarafından üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle mart ayından bugüne, Türkiye ve 9 farklı ülkeden (Kanada, Almanya, İngiltere, Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çad, Ürdün, Mali, Birleşik Arap Emirlikleri) bin 500'ün üstünde öğrenciye dil eğitimi hizmeti sunulduğu belirtildi.

İngilizce, Almanca, İspanyolca dilleri olmak üzere 10 farklı dilde dil kursu düzenlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başta İngilizce, Almanca, İspanyolca dilleri olmak üzere 10 farklı dilde düzenlenen dil kurslarının yanı sıra YDS, YÖKDİL, IELTS sınavlarına hazırlık, İngilizce okuma-yazma, İngilizce dinleme-konuşma gibi dil becerilerinin gelişimi özelinde kurs imkanı da bulunuyor. YDYO Kurslar Koordinatörlüğü bu hizmeti, dünyada yabancı dil öğretiminde en prestijli kuruluşlardan olan EAQUALS tarafından akredite edilmiş Türkiye'de tek devlet üniversitesi olan Karabük Üniversitesi güvencesi altında sunuyor. Bünyesinde 10 farklı dil kursu bulundurarak Türkiye'de bir başka ilki gerçekleştiren YDYO Kurslar Koordinatörlüğünün bu kurslarına katılanlar kurslar sonunda yapılan sertifika sınav sonuçlarına göre Karabük Üniversitesi tarafından onaylı başarı ya da katılım sertifikası almaya hak kazanacak."???????

İngilizce, Türkiye, Karabük, Yabancı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KBÜ'de 10 dilde online dil eğitimi verildi - Son Dakika


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