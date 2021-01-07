KBÜ'de 615 bin 365 saat online ders işlendi - Son Dakika

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 23 Mart 2020'de başlanan uzaktan eğitim kapsamında 615 bin 365 saat online ders işlendi.

Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi (KBUZEM) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. M. Tahir Güneşer, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci başladığında KBUZEM bünyesinde örgün eğitimin bilgisayar ortamında verilebilmesi hususunda çalışıldığını bildirdi.

KBUZEM'de "birebir modelleme" mantığıyla akademik programlar ile ilgili modellemeler gerçekleştirildiğini belirten Güneşer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemine 'Müfredatımızın eğitim çıktılarını uzaktan eğitim teknikleri kullanarak daha iyi nasıl geliştirebiliriz?' vizyonu üzerinde çalışmalar yürüterek başladık. Buna yönelik olarak akademik programlardaki yöneticilerimizle eğitim toplantıları yaptık, öğretim elemanlarımızın dersleri etkin verebilmesi için oryantasyon ve eğitim faaliyetleri düzenledik."

Güneşer, KBÜ akademik personelinin uzaktan eğitime hızlı bir şekilde adapte olduğunu aktararak, "Hocalarımızın eğitim kalitesini artırabilmek için çok değişik metotlar uyguladıklarını biliyoruz. Bununla ilgili tecrübe paylaşımı toplantıları da yaptık ve bu tecrübe paylaşımında başarılı olan hocalarımızın diğer hocalarımıza kendi tecrübelerini aktarabilmeleri için ortamlar oluşturmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde 380 bin 991 saat ders işlendiğini ifade eden Güneşer, şunları kaydetti:

"KBUZEM'in yürüttüğü uzaktan eğitimde 304 farklı ön lisans, lisans ve lisansüstü programda, 829 akademik personel tarafından 5 bin 908 ders verildi. Online derslere, 37 bin 486 öğrenci Microsoft Teams ve Adobe Connect platformlarından ulaştı. Öğrenciler bilgisayar, tablet ve akıllı telefon aracılığıyla online dersleri takip etti. Bu süreçte, KBUZEM bünyesinde bin 373 sınav yapıldı. Pandemi süresince 2020 yılı içerisinde düzenlenen 60 sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyete yaklaşık 75 bin öğrenci katılım sağladı."