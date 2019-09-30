KBÜ'de Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademik personeline "Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" veriliyor.

Bilimsel araştırma ve girişimcilik konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde ilk olarak "Fen ve Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" verildi.

Eğitim programı kapsamında akademik personelin, çeşitli kurumlarca sağlanan destek programlarına araştırma projesi hazırlamalarına katkı vermek amaçlanıyor.

Proje ile ayrıca akademik personelin girişimcilik konularında temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olmak hedefleniyor.

Eğitim kapsamında akademik personele sahip oldukları proje fikirlerinin yazım ve sunum aşamalarında dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitim yöneticiliğini Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata'nın yaptığı etkinlikte eğitmen olarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erdal Çelik, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu ve KBÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Gedik yer aldı.

Karabük Üniversitesinde hazırlanacak TÜBİTAK projelerinin sayısını artırmak adına, "Sosyal Bilimler Alanlarında Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" 2-3 Kasım tarihlerinde, "Sağlık Bilimleri Alanlarında Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde ve bütün alanları kaplayan "Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" ise 28-29 Aralık'ta düzenlenecek.