KBÜ'de "Azerbaycan'ın Ermeni Saldırılarına Karşı Büyük Taarruzu" söyleşisi - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından "Azerbaycan'ın Ermeni Saldırılarına Karşı Büyük Taarruzun Bölgesel Etkileri ve Muhtemel Sonuçları" konulu söyleşi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Neşe Yıldız'ın moderatörlüğünü yaptığı, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Asker'in konuşmacı olarak katıldığı söyleşi çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Söyleşiye katılan KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, yaptığı konuşmada, "Altay'dan Ant Dağları'na kadar bu millet tek bir millettir. Azerbaycan'ın derdi tüm Türk ve İslam dünyasının derdidir. Çünkü bugün orada gördük ki işgal edilen topraklar işgalden kurtarıldığında ilk duyulan ses ezan sesidir. Böyle bir ortamda ezan sesini bayraklaştırdığı için Azerbaycan'ı tebrik etmek gerekir." ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Ali Asker de Rusya, ABD ve Fransa'dan oluşan Minsk üçlüsünün Azerbaycan-Ermenistan barışı konusunda 26 yıldır çözüm bulamadığını bildirdi.

Söyleşi, katılımcıların soruları cevaplanmasının ardından sona erdi.